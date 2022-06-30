王宥忻近來代言寵物品牌「沛思特Petstar」，將在7月與愛寵羊駝出席南港寵物展。（沛思特Petstar提供）

鄒嵩棣身為寵物品牌董事長，將在7月出席南港寵物展。（沛思特Petstar提供）

「財富女神」王宥忻近來接下寵物品牌「沛思特Petstar」代言。她很疼愛家中可愛寵物們，時常在社群分享與寵物超萌的互動，她預告將在7月9、10日與羊駝麥可及水豚君一起出席台北寵物展K606攤位，當天會呼籲大眾善待疼愛動物，熱心響應推廣「愛我寵我，不要傷害我」。

她表示，屆時在攤位上會和飼主們一起分享許多養寵新資訊，歡迎大家一起帶的家裡的毛小孩來參加這個保護寵物推廣聚會，現場還有最新AI科技光譜儀能檢測毛孩的身體健康或是心情狀態，加上透過數據與分數讓民眾知道心愛的毛孩在飲食、情緒上如何才能被照顧好，同時體驗預防分析及提早規劃的概念。

該品牌的董事長鄒嵩棣也將出席活動，與大眾交流現代人寵物的健康概念，讓家中寵物吃得健康和安心，並提到，特別重視後疫情時代的生活，大家日常替寵物準備的飲食首重自然新生、健康保證，除了在飲食以外，還有要注意環境要如何正確抗疫，讓毛小孩擁健康快樂的一生。