根據最新公布的調查報告，歐元區6月製造業生產下滑，為兩年前第一波新冠疫情爆發以來首見，顯示物價上漲和經濟前景轉弱使消費心態轉趨保守。

S&P Global歐元區6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52.1，低於5月終值54.6，創下2020年8月以來新低，但略高於先前公布的初值52.0。

衡量產出的分項指數跌至49.3，較5月終值51.3下滑，不僅跌破50榮枯分界線，並創下兩年來新低。

S&P Global首席商業經濟學家Chris Williamson表示，由於需求加速放緩，歐元區製造業在6月開始下滑，製造業生產更是兩年來首見萎縮。現在需求正在減弱，由於價格不斷上漲，且經濟前景不明，受訪企業回報客戶在支出方面變得越來越謹慎。

新訂單分項指數跌至45.2，在5月（終值為48.7）跌破50榮枯分界線之後進一步下探，並創下2020年5月來新低。因物價持續飆漲，以及對經濟衰退感到擔憂，消費者開始收緊開銷。

歐元區5月年通膨率升至8.1%，創下歷史新高，6月通膨率估將進一步升至8.4%，是歐洲央行設定之2%通膨目標的4倍多。初步官方數據將在稍後公布。