楊銘威（左）跟炎亞綸親手灌米腸。(TVBS提供）

楊銘威猜拳輸掉要外賣，其他主持人笑超開心。（TVBS提供）

李玖哲擔任本周小幫手。（TVBS提供）

李玖哲準備去外賣。（TVBS提供）

TVBS實境秀《來吧！營業中》本周5位主持人一抵達「老屋」，就下起滂沱大雨，姚元浩看著大雨表示：「這個雨，完蛋了！」一走進餐廳裡，看到桌上放著安全帽，楊銘威立刻懷疑該不會要外賣吧？炎亞綸一聽到「外賣」兩個關鍵字，崩潰大喊：「妝髮錢白花了。」

炎亞綸跟楊銘威一起去製作本週指定食材「糯米腸」，從清洗大腸到灌米飯都要親手做，灌米腸步驟繁瑣，楊銘威回想起上周主廚姚元浩說「灌米腸很簡單」，一旁的炎亞綸手拿著大腸回覆說：「還好上星期沒做這個，真的會完蛋。」

本周的小幫手是李玖哲，完全無餐廳打工經驗的他，樂天地表示什麼都願意做。好友姚元浩叮嚀大家，對待李玖哲要跟「baby」一樣，除了唱歌以外的事，都要教他。吳映潔很有耐心的在一旁帶著他教導他，笑說：「因為在李玖哲的身上看到第一次的我。」

店長庹宗康指派任務，騎車出去外賣便當，由大家猜拳選出送外賣人選，庹宗康鐵口直斷「楊銘威看起來很衰」，果真猜拳結果，最後由李玖哲跟楊銘威騎機車在大雨中擔任外送員，兩人無法置信：「你們是不是SET好的？」一整天忙碌下來，李玖哲表示學會的很多東西，像切菜、洗碗等工作，還跟在日本的老婆喊話，之後回家會幫忙，讓老婆不要這麼辛苦。

《營業中》每周六晚8點在TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點在台視頻道播出，Netflix每周上架新集數。