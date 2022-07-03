真的尷尬至極！1名網友日前與女友在租屋處頂樓看夜景，過程中一時燈光美、氣氛佳，2人開始纏綿，他心想從沒在頂樓看過別人，索性直接嘿咻起來，沒想到1群女生突然打開頂樓門，直接目擊2人啪啪過程，有人尖叫、有人喊抱歉，最後該網友當場「軟桿」，女友則說再也不要來他家了。

該網友在Dcard上發文表示，日前他的女友到她的租屋處，2人到頂樓看夜景，過程中一時氣氛好，2人開始親嘴，後來他一時失去理智、受不了開始邀女友發生關係，他想說來頂樓從來沒看到別人，「就直接開打了，她邊看夜景我邊在後面賣力」，但後來卻發生悲劇事件。

正當2人打得火熱時，頂樓的門徒然打開，幾名女生有說有笑地走上來，當場就看到他們在纏綿，雖然當下他們已經把褲子拉上來，但身體姿勢還是一目了然，1名目睹的女生先是尖叫，另1名則是頻喊對不起，接著就跑走，「這時我也軟了，我女友說以後不會來我租屋這裡了，而我正在考慮要不要搬家」。

文章一處，其他網友紛紛留言「不用搬家！那些女的會先搬走！以後頂樓就是你的地盤了！繼續打就對」、「好像會妨礙風化，連在自家陽台被看到都會犯法。當然別被看到就好」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」、「這麼刺激應該會直接繳械才對啊」、「沒人認識你啦，沒差」。