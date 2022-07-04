【愛傳媒藺奕專欄】第33屆金曲獎拉開3金頒獎典禮序幕，同樣入行33年的侯志堅 ChrisHou Hou學長以電影《修行》原聲帶獲得演奏類最佳專輯獎，實至名歸，希望下週台北電影節頒獎典禮，猴子學長能以《月老》槓上開花！

一邊觀賞頒獎典禮、一邊撈出臉書裡與音樂人合影，沒想到短短幾年內至少超過30位。

想起和猴子學長一起在合唱團的青春時代，我曾在夕陽之下抱著吉他對一個女孩唱歌，然後她說：「傍晚是一天中最動人的時刻。」

如今我經歷了自古皆然的成長歲月，見識到一些必然的滄桑，我知道時光的美，恰恰在於它像一顆顆音符那樣氣泡似的消逝。

2008年8月31日在南村落那個音樂餐會的晚上，胡德夫在唱完布農童謠《小螞蟻》之後，短暫攀談起來在專輯上替我和妻子寫下：「在太平洋的風中，我們自然、尊貴而豐盛。」

那年我才39歲，活在無憂無慮的寬闊界地，今天再看一眼，想起岳母亡故之後那次見面，我吿知他這件憾事，老人家居然在我面前，自彈自唱起哈雷路亞，我的心裡並不是没有波瀾，只是人有年紀了，傷心是一種秘密。

今天，音樂真是疫情期間必要的貼身行李，宅在家裡，車廂空了，人與人不再擠一起的時候，如果沒有音樂，曾經站在人群中的自己，其實也孤獨的就像P上去無異。

誠如胡德夫老師和桑布伊在頒獎台上說：「金曲獎今年是第33年，但我們的祖先已經唱了6000年！」

音樂永遠有信徒，誰也不再孤獨。此刻世界上某個角落，一定有人聽著你喜歡的音樂、看著你喜歡的電影，讀著你喜歡的文字，你們甚至並不熟識，但遥遠的相似性確實存在。

從這種意義上來說，我們都是因為相似，戰勝了遥遠。許多的相愛，也因音樂捲土重來，因為歌聲再度邂逅。

儘管這個世界，依然像手搖珍珠奶茶那樣黑白混淆，2022來到下半場，普遍都處於落後狀態，還是該為自己所愛、所有愛你的人，義無反顧地用力奮戰吧！

七月，立下宏願，天天要聽音樂，若違此誓願⋯⋯胸部下垂好了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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