2022雲西海洋音樂祭7月23日至8月7日連續3周末在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場及旁邊的海清宮舉行，今（8日）舉行記者會。（周麗蘭攝）

2022雲西海洋音樂祭7月23日至8月7日連續3周末在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場舉行，有演唱會、淨灘、沙灘排球、水上活動體驗、水樂園泡泡趴、夏日市集、微醺餐桌及Happy Hour免費暢飲，今年活動主舞台設於海清宮停車場，三條崙海水浴場則布置為親子遊樂園，縣府已備妥虎尾高鐵站、斗六火車站接駁車載客。

今年是雲林縣府第4度舉辦海洋音樂祭，文化觀光處長陳璧君表示，活動時間拉長、場域也變大，因此7月23日至8月7日的連續3周末安排斗六火車站、虎尾高鐵站接駁車，載遊客直抵三條崙海水浴場和海清宮。

陳璧君說，2022雲西海洋音樂祭結合在地美食，「Happy Hour」（歡樂時光）每天贈送500分雲林在地美食，包括雲林啤酒100杯、白水咖啡100杯、雲林微醺特調酒100杯、舒肥肉品潛艇飽100分、崙背李排骨酥米糕100分。

演唱會於活動期間的下午4點半至6點半演出，今年演出陣容有美秀集團、原子邦妮、黃偉晉、李友廷、草屯因仔、農村武裝青年，舞台場地在海清宮停車場。

三條崙海水浴場會場則有夏日市集、可戲水的「水樂園泡泡趴」，另主題活動「SUP立式划槳體驗」、「沙灘排球活動」、4場限定「海陸深度微旅行」。

縣長張麗善表示，雲林縣這2個月暑假舉辦很多活動，來雲林參加雲西海洋音樂祭，還可去麥寮出海口，那兒有一個沙洲變成的鳥類綠洲，很適合賞夕陽，口湖鄉成龍溼地也很漂亮，歡迎大家來雲林縣玩。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長陳煜川說，三條崙海水浴場旁邊有保安林，觀光局也推出「黑森林自行車旅行」，這條清涼的路線在全台自行車活動是少見的，未來會持續推廣。