台灣高等法院男法官與妻子離婚後，雙方因離婚協議金錢打官司，目前高院審理中，一名自稱「四個女兒爸爸」的林姓男子，4日下午號召民眾到高院前舉牌抗議，指控男法官在離婚後性侵前妻，卻仍然可以判人生死，憲法給人民的保障何在？

男法官與前妻協議在2015年7月後，男方給女方每月3萬元，到女方改嫁為止，但去年男方得知對方已結婚不願再給付，雙方並各自提起訴訟，台北地方法院判決男方須依協議給付女方改嫁前2016到2020年共168萬元，上訴後，目前高院審理中。

不過，男法官也主張，前妻2015年7月離婚前侵占他資產、進行身體整形手術、棄子不顧家庭與外遇對象私會，離婚後未負擔兒子教養責任等種種跡象，前妻與小王共同侵害其配偶權等情，也須賠償200萬元。

該名法官曾承審多起重大矚目案件，法界風評很好，但曾遭人放話批評，這件法官的家務事，目前演變成公眾事務，林姓男子前往高院抗議，說法官是社會正義的標準與防線，男法官不應該性侵前妻，一般國民也有女兒，如果受到同樣情形，一樣忍氣吞聲嗎？