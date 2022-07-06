黃嘉千與夏克立16年婚姻驚傳婚變，被發現兩造正提出離婚等訴訟，且是由黃嘉千提出，夫妻倆多年來雖有爭執，但都能積極解決，如今傳出婚變消息令人震驚，且夏克立試著擺脫「黃嘉千老公」標籤，在加拿大追夢生活，也跟黃嘉千因疫情關係分隔已久，如今兩人該在哪重聚？或是進一步考慮在哪定居？都是難解的問題。

翻查過去夫妻倆無論是公開露面或是社群發文，都可發現在疫情期間兩人基本上是各過各的，過去在台灣時，夏克立算是以演藝作為主要工作，但他回到加拿大後，改從事幕後工作，跟過去的工作模式落差很大，且家人都不在身邊，他偶爾分享生活日常，幾乎都是自己徜徉在加拿大自然風光中的照片，而非過去常發的家庭照。

如今夏克立的生活模式跟過去有著天壤之別，反觀黃嘉千，人還留在台灣，多半是接比較能自我運用的舞台劇，她無論是在演藝圈發展還是生活上，跟夏克立宛若兩條平行線，且在社群上，雙方早沒互動，夫妻關係急轉直下。

而原先黃嘉千與夏克立的夫妻關係，因同為異國戀，因此曾在網路上被拿來跟走向失敗婚姻的江宏傑、福原愛相比，去年黃嘉千接受《鏡週刊》專訪，曾意外洩口風，坦承跟夏克立有爭執，苦笑道：「大家吵什麼，我們就吵什麼呀！」，坦言夫妻間溝通很重要，而上述這些，都被猜測是兩人婚變的原因。