7月3日蘭嶼母雞岩浮潛區發現海底珊瑚被不知名人士刻上「你好」2字，引起輿論譁然，綠色和平表示，由於現階段無法可罰，呼籲民眾附議立法的《海洋保育法》則可以建立主管機關規定相關禁止事項的法源依據，以阻止民眾的破壞行為。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，由於蘭嶼目前未設漁業資源保護區，現階段無法可罰，正在公共政策網路參與平台呼籲民眾附議立法的《海洋保育法》則可以建立法源依據。

因此，民間團體提出的《海洋保育法》草案第十七條授予主管機關規定民眾遊憩時的限制、禁止或應遵行事項，必須儘速立法，才能夠制止此類破壞行為，有效保護整體海洋生態。

鍾孟勳指出，蘭嶼是著名的潛水勝地，卻也是無人監管與巡邏的海域，導致珊瑚生態屢屢被破壞，甚至去年還發生瀕危的保育類龍王鯛遭到獵捕事件。有鑑於目前海洋保育執法人員、巡查員極度缺乏，由綠色和平與其他10多個環境保護團體提出的《海洋保育法》第十九條則要求設置海洋保育執法人員，並將巡查員入法，希望能夠遏止此類事件再次發生。

綠色和平表示，《海保法》草案已擱置超過兩年，而海洋生態破壞事件頻傳，為海洋生態，多家民團極力呼籲台灣早日制定《海保法》，並將10大訴求公開於政府建置的公共政策網路參與平台上，在7月29日前還差最後2000筆附議，呼籲民眾共同附議。