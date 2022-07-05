結婚是人生的重要大事之一，找到適合自己、三觀相符的另一半，婚姻生活才能走得長久。命理老師艾菲爾在臉書粉專分享，太陽或上升星座落在天蠍座、處女座、射手座和獅子座的男性，是最疼老婆的好男人代表，和他們結婚就能過上甜蜜、幸福的婚姻生活。

1、天蠍座

天蠍男是最完美的寵妻代表，能和他結婚的對象，都是受到他肯定、信任、深愛的人，一旦天蠍男認定對方，就會全心全意投注在對方身上，將老婆視為自己人，給予無上限的關愛與照顧。

2、處女座

處女男平時雖然很愛挑別人毛病，但面對婚姻、老婆時卻是包容力滿分，不但不會處處挑刺，還很會為對方設想，種種行為都表現出滿滿愛意，再加上處女男非常保護自己的妻子，不容許另一半受到任何委屈。

3、射手座

射手男天生樂觀，雖然總是一副愛玩的樣子，但等到認真定下來、結婚以後，對另一半就是忠貞不二，而且他自己不喜歡被束縛，所以在照顧對方之餘，也會讓老婆感到自由、輕鬆，並尊重對方做的任何決定。

4、獅子座

獅子男對外總是充滿霸氣，面對感情時他也會充分發揮這種個性，就像是少女漫畫、小說裡的「霸道總裁」，只允許老婆愛自己一人，同時他也對老婆愛護有加，更會照三餐給予關心，婚姻生活十分甜蜜。