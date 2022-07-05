桃園67歲夏姓男子因故認識年僅11歲的小五女童，卻趁著接送其上下學，2度偷襲摟抱，還將女童帶回住處上下其手，案經女童報警提告，桃園地院審結，依違反性騷擾防治法，應執行拘役60日，又因犯妨害性自主罪，處6月徒刑，均可易科罰金。

判決書指出，桃園市67歲夏姓男子因故認識11歲就讀國小五年級的女童，夏男對女童產生愛戀之情，2021年2月間接送女童下課時，隨意摟抱女童2次，同年10月間，夏男還將女童帶到住處房間，先後撫摸女童的乳房與陰部，案經女童報警，全案才曝光。

桃園地院審理時，夏男坦承犯行，法官認為夏男僅為了滿足私人慾望，逕自在女童上下學，無法抗拒之際隨意摟抱，明知女童尚未滿12歲，身、心尚在發育中，性觀念與性自主能力尚不成熟，卻仍帶女童到住處猥褻，已嚴重影響女童的身、心正常發展。

法官考量，夏男至今仍未與女童達成和解，考量其認罪，尚有悔意，審酌犯罪動機、目的等一切情狀，依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項等2罪，各處拘役40日，應執行60日，得易科罰金6萬元；又對未滿14歲之女子猥褻，處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。