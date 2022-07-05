新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，而台大碩士論文當年的指導教授、現任國安局長陳明通，今（5）日中午透過國安局聲明表示，是「余正煌」拿林智堅的資料寫論文。媒體人「逆風的烏鴉」爆出內幕，這位「余正煌」很可能是現任的調查局調查人員，也因為國安局長都發聲了，才不敢出來自清，文章一發出後，就連資深媒體人羅友志都讚聲表示「幫高調，根本一語驚醒夢中人」。

逆風的烏鴉在臉書上表示，這件事的關鍵，現在反而到了這個「余正煌」身上，不過到目前為止，「余正煌」都沒有出來為自己辯護。更奇怪的是，估狗和臉書搜尋這個名字，資料都非常少，所以，媒體也很難找到這個人。但逆風的烏鴉也強調，有份考試院公報卻「可能」暴露了為什麼陳明通敢這樣說，而且有把握「余正煌」不敢出來辯駁的理由。

他提及，這份2010年的考試錄取公告，是調查局調查人員調查工作組的錄取名單，出現了一個一模一樣的名字「余正煌」。如果不是同名同姓，這位「余正煌」現在應該是調查局的人員。再考量這個余正煌在台大國發所是「在職專班」錄取，公務員的可能性很高，所以「國發所余正煌」就是「調查局余正煌」的機率不小。

逆風的烏鴉表示，國內有三大情報機構，分別是國安局、調查局和軍事情報局，其中是龍頭、居於指揮地位的，就是國安局。換句話說，調查局是接受國安局指揮的，陳明通又是現任的國安局長。「國安局長栽你個小調查員寫不出論文、抄別人的論文，你敢出來自清嗎？」但逆風的烏鴉最後也坦言，「我不確定兩個人是不是同一個人，或許這兩天會有另一個余正煌出來說明吧。我也期待如此」。