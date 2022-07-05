新北市中和區2歲童恩恩染疫離世，爆出新北市政府「延誤就醫」，監察院啟動調查，恩恩爸今以當事人身份赴監察院接受約詢，他直言，新北市府後續沒有跟他聯絡，「他們就蓋牌」，相信後面的調查報告會進一步釐清真相，自己也帶了證據提供監委調查，現在有3條平行線，都同步在幫他釐清真相。

恩恩爸表示，感謝監委幫忙啟動調查，讓他就手上有的證據跟監委陳述事實，包含已經蒐集完畢的1922橫向通聯紀錄等，將一起交給監委調查，並強調自己沒有新北昨晚交給中央的調查報告內容。

恩恩爸指出，新北後續並沒有在跟他做聯絡，「他們就蓋牌」，這些部分他也會和監委陳情說明；對於這次是否和國賠事情有關？他指出，這部分是兩條平行線，和監委的調查是不同方向。

恩恩爸坦言，他從五月底到現在已經很無助，因為他也只是一般的平凡人，因為有大家的關心和幫助，現在有三條平行線，都同步在幫他釐清真相，目前也在進行調查；他也無法評斷新北市政府的任何說法，相信後面還會有一些調查報告，會讓事件的真相進一步釐清。