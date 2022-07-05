新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，而台大論文當年的指導教授、現任國安局長陳明通，今（5）日中午透過國安局聲明表示，是「余正煌」拿林智堅的資料寫論文。藥師林士峰在臉書上表示，論文有人抄就算了，連錯字也抄，直言「哪那麼巧合」。

林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文遭爆涉嫌抄襲，北市議員王鴻薇更指出，該篇論文的內文與同年的竹科報告書內容相似度極高，內容、圖表、引用文獻，以及附錄也都幾乎相同，就連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一樣。

林士峰今日在臉書上表示，林智堅抄論文事件，「綠營最新說法『誰抄誰還不知道』」，這讓林士峰狂酸，「沒辦法，就有人抄就算了，連錯字也抄...哪那麼巧合」，而此篇貼文一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「逃不掉抄襲只好惡人先告狀說是被抄」、「首先，看文章完成日期及公開日期...其次，看參考文獻」、「現在的手法就是打迷糊仗，這樣就查不清楚」、「不要臉的最大，懂不懂」。