新北市議長蔣根煌今帶領多位正副議長及議員，聲援花蓮縣議長張峻，抗議黨提名不公，花蓮也有多位議員到場支持。（王志偉攝）

新北市議長蔣根煌今帶領多位正副議長及議員，聲援花蓮縣議長張峻，抗議黨提名不公，蔣根煌表示，昨到黨中央遞交連署書要求妥善處理，他說，秘書長回應將同意張峻「報准參選」。不過外傳黨不會支持他選議長，張峻則表示，報准參選就是保有黨籍，可以跟黨內同志競爭，議長是議員選出，大家有自由意識，不是強迫支持誰就支持誰。

花蓮議會議長張峻未獲國民黨花蓮縣黨部提名參選年底縣議員選舉，引發各界譁然，蔣根煌昨到黨中央遞交正副議長及議員支持張峻連署書，今天則偕同新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦及副議長李文斌等人，到花蓮表達力挺。他說今天「帶來好消息」，秘書長有說打電話給張峻議長，將報准參選（議員），接議長沒問題。

張峻呼籲黨中央不能漠視花蓮縣黨部的濫權，請朱立倫主席不能再放任花蓮縣黨部為所欲為的興起干戈，縣黨部無視曾為國民黨立下汗馬功勞的現任優秀黨員，全面排擠；鋪天蓋地的提名自己人，大玩提名權，把基層的團結破碎化、仇恨化，這不是我們要的中國國民黨。

張峻表示，之前黃健庭秘書長打電話告訴他，中央會支持報准參選，但後續就沒有下文。是否報准參選尚未看到確定公文，他也不希望因為吵一吵，就可以報准，這不是他本意，應該讓大家知道花蓮縣還有非常多的忠貞黨員，現正遭受不公平的對待。至於是否參選議長，只要他保有黨籍就可競爭。

花蓮縣議會有議員魏嘉彥、黃馨、林源富、賴國祥、田韻馨、簡智隆、謝國榮、鄭寶秀、蔡依靜等人到場，花蓮市長魏嘉賢也出席支持。

不過，花蓮縣黨部主委張逸華強硬回應，張峻議長是貪汙治罪條例一審判7年8個月，黨章規定任何人如果違反「排黑條款」，不得參加黨內初選，這是黨章36條規範，這也是事實。

至於黨中央是否「報准」，張逸華說不得而知，據他了解，朱立倫主席昨在中常會上明確說，任何個人或派系，不會改變黨的提名制度，國民黨的提名，絕對遵守制度。