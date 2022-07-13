台南市市長黃偉哲。（圖／取自黃偉哲臉書）

台南市市長黃偉哲出席「十六歲正青春藝術節」，受到在地青少年熱烈歡迎，被現場至少數十人簇擁著，大家比「YA」開心合照，隔著口罩都能感受大家的笑容與熱絡氣氛。黃則打趣表示，這一幕其實源自主持人一句「跟市長自拍都有機會上臉書哦！」該照片也在1小時內獲得超過4000人按讚。

黃偉哲出席「十六歲正青春藝術節」，此活動今年邁入第8年，是以台南傳統科儀「做十六歲」結合劇場表演，為台南青少年所打造的文化公民成年禮，極受當地民眾歡迎。

黃偉哲今日（13）在臉書發文，刊出一張他與現場青少年的自拍合照。照片中，黃被大批青少年簇擁著，黃的臉只佔一小角，大部分的畫面都是參與活動的青少年們，大家高舉著手比出「YA」的手勢，即便隔著口罩，都能感受到眾人的洋溢笑容與熱絡氣氛。

面對這張照片，黃偉哲忍不住打趣道：「主持人：跟市長自拍都有機會上臉書哦！結果就變這樣了。」此文發出後1小時內即獲得破4000個讚、超過100則留言，極具迴響。網友紛紛表示：「市長好可愛！」、「好親民的市長」、「看得出市長您很受年輕人歡迎喔」、「嘴角一秒失守，還好眼鏡還正的」、「下次要帶自拍棒啦」。