大安區中庄里三元路道路截彎取直工程，將於今年8月開工，年底前完工。(施志昌服務處提供)

大安區中庄里三元路因道路狹窄且彎曲，導致交通事故頻傳，居民不忍車輪下的悲情接二連三，向市議員施志昌陳情希能截彎取直，施志昌7日邀集市府相關單位會勘；新建工程處土木工程科長吳欣倫強調，市府將以1020萬經費進行截彎取直，八月就會開工，預計今年底完工。

附近居民表示，大安區中庄里三元路，長年來道路狹小彎曲，經常發生交通事故，不僅用路人行車遭遇危險，周遭住戶的圍牆亦嚴重損傷；面對意外事故頻傳，居民曾不斷陳情反映，長年來並未獲得相關單位的重視，引起民眾強烈不滿，揚言將以選票抵制。

施志昌指出，他接獲民眾陳情後，深入了解發現此道路原為都市計畫區道路，自縣府時期因經費欠缺而無法徵收，使得當地民眾長期不斷向市府反映，仍無法解決；經他與市府多次會勘及為民請命後，市府終於同意徵收，才得以拓寬並截彎取直。

吳欣倫說，「大安區中庄里三元路45號前道路截彎取直工程」，全長65公尺，都市計畫寬度4公尺，編列工程總經費1020萬元（含工程費250萬元、用地及地上物補償770萬元），於今年5月完成用地取得及工程設計，預計8月開工，今年底完工。

「看見地方需要、提供安全回家的路！」建設局強調，中市除大安區三元路截彎取直外，市府也持續辦理相關危險瓶頸路段拓寬改善，如后里區第一公墓前圳寮路，於去年12月完成道路截彎取直，龍井區龍中橋也於今年2月啟動拓寬，改善道路寬度及行車視距不足問題，守護市民行的安全。

道路截彎取直