中研院今(7)日公布新科院士，在19名獲選學者當中，受到媒體關注的中研院中國文哲所兼任研究員的李豐楙，他在道教文化研究領域極具專業，如今甚至成為中研院首位「道士院士」。

李豐楙畢業於師大中文系，後來赴政大攻讀中文所博士班，進入中研院中國文哲所擔任研究員，不過在學術研究的道路上，輾轉對道教文化與文學產生興趣，投入相關研究，甚至還當起道士，博學有趣的經驗讓他成為華人地區知名宗教學者，時常走訪中國大陸與馬來西亞等地，進行田野調查與演講。

李豐楙對道教專業極為深厚，過去甚至受邀協助知名電影《雙瞳》拍攝，並帶領攝影團隊到中研院取景，曾蔚為話題。

論及獲選為新科院士，李豐楙表示，中研院正在進行記者會的時候，他正帶領團隊在雲林宮廟參加儀式，因此第一時間沒有收到消息，還是宗教學界一名打電話給他，告知他獲選，反映學界歡騰，非常高興他能代表宗教研究獲得國家級最高學術殿堂的肯定。

李豐楙說，台灣社會在解嚴開放之後，社會最大的驕傲理應是享有宗教自由，而寺廟在台灣隨處可見，可是宗教學一直是冷門的學術研究，代表宗教學始終沒有受到社會與學術圈的正面看待。

對於獲選為院士，李豐楙態度十分謙遜，不斷強調並非他一人努力就可以達成這項目標，而是宗教學界、有興趣的專家學者們，長期以來共同耕耘的結果。