前日相安倍遭槍擊瞬間

67歲的日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭為自民黨參院候選人助選時，遭人在背後槍擊，據NHK等日本媒體報導，他雖然送醫，但心肺機能已停止。

據路透8日報導，儘管安倍已下台，但仍是自民黨的重量級人物。而身為他門徒的現任首相岸田文雄周日要面臨參議院選舉。分析家說，他希望能藉此擺脫安倍的陰影，並確立他的首相地位。

日本內閣官房長官松野博一說，在山形縣助選的岸田第一時間接獲通報，趕回首相官邸，並已下令在各處助選的閣僚返回東京。而首相官邸的危機管理中心已設立官邸對策室，將召開相關省廳主管開會，以商討因應對策。

安倍以「安倍經濟學」著稱，強調大膽的貨幣寬鬆和財政支出政策。此外，他也大幅增加國防支出，並擴大軍隊向海外投送力量的能力。

日本內閣官房長官松野博一說，在山形縣助選的岸田第一時間接獲通報，趕回首相官邸，並已下令在各處助選的閣僚返回東京。而首相官邸的危機管理中心已設立官邸對策室，將召開相關省廳主管開會，以商討因應對策。

而強烈的跡象顯示，周日的參院選舉會讓岸田更牢牢掌握自民黨。要是自民黨的表現真如民調顯示的那麼好，他繼續領導自民黨打下一場選戰的機率將大增。