夏日炎炎，若來一口清涼的啤酒，真是透心涼！臺北夏日最受矚目大型活動──「2022天母啤酒節」，首次於天母商圈登場！活動除了主場活動外，自今(8)日起至8月25日止，活動期間串連100間以上商圈特色店家與在地百貨業者參與全期間促銷活動，只要加入天母商圈官方LINE帳號，即有享不完的專屬優惠及消費滿額抽獎活動。 除此之外，活動吉祥物「酵母君」，也成為裝置藝術，5大特色裝置物設置於天母運動公園、天母圓環、大葉高島屋、天母新光三越及天母SOGO等地點，吸引民眾拍照打卡。

其中主場活動將於7月23日至24日在天母運動公園熱鬧登場，邀請多位知名藝人如：陳昇＆新寶島康樂隊、陳零九等熱力開唱，現場還有百款啤酒及人氣美食任君選購，將歡樂的夏日派對帶進天母，邀請喜愛啤酒、美食的民眾，一同走出戶外前來享受最CHILLAX的週末！

臺北市副市長黃珊珊表示，天母商圈由於早期美軍駐紮，營造異國氛圍濃厚街區，為協助商圈發展。近年更以親子遊程為主題，陸續更新天母運動公園、天母公園等公共空間改建。另外，天母搞什麼鬼萬聖節活動已有第13屆，不僅廣受大小朋友的喜愛且越辦越精彩；今年度市府更進一步與商圈合作，首度推出天母啤酒節活動，協助打造天母專屬特色品牌活動，藉由多元行銷，活絡地方經濟繁榮發展。歡迎民眾至天母商圈遊逛，更歡迎7月23、24日來天母運動公園，市集、音樂、啤酒、美食一次滿足。

「2022天母啤酒節」期間，與超過100間天母在地店家合作，只要加入天母商圈官方LINE帳號，就可以享受到店家專屬優惠，還有消費集點抽獎活動。於特約店家單筆消費滿200元可獲得1點，集滿2點即獲得刮刮樂及活動抽獎券各1張，有機會抽到如：Gogoro VIVA MIX、Coleman 氣候達人2-ROOM CURVE帳篷達人系列及Marshall WOBURN II藍牙喇叭等多項大獎。

另還有將啤酒製造物成分－酵母意象化為活動吉祥物「酵母君」，將其設計成五大特色裝置物設置於天母運動公園、天母圓環、大葉高島屋、天母新光三越及天母SOGO等地點，其中天母運動公園的特色裝置物更搭配了3D立體彩繪地貼，讓民眾彷彿置身啤酒海中，來合影打卡還有機會抽酵母君周邊限定商品，邀請大家今夏一起來捕捉！活動期間於「天母商圈」粉絲專頁活動貼文下留言與五大裝置物合影照片，即可獲得專屬抽獎機會！

提醒您，不論是開車或是騎車，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車。飲酒後如有運輸需求，除了可使用大眾運輸、改搭計程車、指定駕駛，也可使用酒後代駕服務。

※未滿十八歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康。

相關訊息可至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團或台北市天母商圈發展協會FB粉絲專頁FB查詢。