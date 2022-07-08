陳孝榕。(T1聯盟提供)

T1聯盟球探報告8日分別介紹了世新後衛陳建銘與台科射手陳孝榕，陳建銘去年並未投入職籃選秀，選擇先去當兵再來打球，空窗一年沒打球將是他的最大問題，也讓T1聯盟各隊審慎考慮他的狀態；至於陳孝榕雖有不錯三分能力，卻必須要在9日測試會展現更多潛力給各隊到場代表。

以下是T1球探報告，「高中就讀名校松山，同期的有高國豪與丁聖儒等人，陳建銘高中時代就展現出色得分能力，但只能打得分後衛或是兼職小前鋒，進入世新大學後，改打控球後衛，兩年前幫助球隊校史首次打進UBA冠軍賽，去年選擇先完成兵役，今年再投入職籃選秀。

算是大學時代才真正改打控球，不過能夠與外籍生配合良好，足見他在世新的進步，也獲得了不少與外籍球員配合的經驗，陳建銘的得分能力沒有話說，能夠切入，也具備不錯的3分球能力，經過UBA 4強賽的洗禮，更讓陳建銘有著不錯的心理素質，有機會在職籃打出成績。

已經1年沒有參與正式比賽，體能上絕對是最需要擔心的，另外不是正統控衛出身，在控制節奏的能力較為不足，這也只能靠著較高層級隊友的協助分擔，能夠短期內看到成效，就是加強運球，加強突破對手壓迫性防守的能力。

陳建銘小檔案

身高：178公分

公斤：82公斤

位置：控球後衛、得分後衛

就讀學校：世新大學

UBA表現：11.5分、2.9籃板、3.7助攻、1.2抄截(109學年度，大五)

至於陳孝榕原來想加入棒球隊，落選後改加入離家近的北投新民國中籃球隊，在老教頭王慶祝帶領下正式接觸籃球，國中畢業後，也被王慶祝帶到南湖高中，高三成為南湖主控，成了南湖連6年打進HBL 8強的關鍵人物，高中畢業後選擇了台灣科大，不過大三那年台科遭到降級，今年大四，台科又在UBA公開二級8強賽輸給北市大，未能重返公開一級，陳孝榕也決定投入職籃選秀。

扣掉大一上場時間不多，陳孝榕從大二開始展現投籃的本事，每場可以投進2.2個三分球，命中率高達3成88，大三命中率更提升到4成，還在對世新大學一役中砍進9記3分球，攻下31分，都是UBA公開一級的個人單場新高，無疑的，陳孝榕最大的優點就是在於精準的三分球投射能力，在球場上可以很容易找到他的位置。

外線準當然是陳孝榕的最大優點，但對手也一定知道，擺脫對手，利用時間差攻擊，都是他必須加強之處，如果要爭取更多的上場時間，陳孝榕也要重新鍛鍊切入與傳球的本事，畢竟比賽不是三分球大賽，另外職業比賽大都採取盯人防守，體型單薄的陳孝榕，也要學習不讓對手輕易打點成功。

陳孝榕小檔案

身高：181公分

公斤：72公斤

位置：控球後衛、得分後衛

就讀學校：台灣科大

UBA表現：10.7分、4.1籃板、1.4助攻、1.1抄截(109學年度，大三)」