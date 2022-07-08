首批Novavax疫苗今天起開放18歲以上民眾施打，台北市副市長蔡炳坤視察時提到，今日預約人數約有200位，有一半以上是打第一劑，許多民眾等這支疫苗等了很久。至於6個月到5歲的嬰幼兒，7月21日中央將配送莫德納疫苗開始接種，台北市預約平台會越來越多樣化。

蔡炳坤提到，中央提到7月21日將配送6個月到5歲的莫德納疫苗，市府也已經規畫，提供三種接種管道，下周的北市預約平台7月12、13日將會開放讓家長預約，7月21日就可以施打，而預約平台所安排的接種地點是在診所，家長可以預約附近診所來做施打。

蔡炳坤說，第二種接種管道是請醫院來開設特別門診提供服務，第三種則是會在十二個行政區各安排一間學校做為接種站，採造冊接種的方式，時間可能是7月30、31日或8月6、7日，由於6個月至5歲嬰幼兒，有很多幼兒園或托嬰中心沒有暑假，會讓他們用造冊，以行政區做造冊提供接種。