2008年時拜訪了位於淡水的「魁星宮」，建廟年代不詳，只知為光復以後所建，據說曾經因為天災廟宇後方崩壞重修過，現在廟中有方民國七十三年重建的碑記，應該就是為當時的天災所重建的。

其實更早之前就想要來了，結果一出門就遇到大雨，行程延期，我想大概是魁星爺要我跟他一起看扮仙，故意讓我農曆一月十八再出發，哈！

這間廟其實交通挺方便，搭捷運在紅樹林站下車，走沒三百公尺就到了，但因為不在古蹟動線上，所以平時並沒有很多人來參觀。

來到廟口，約兩點半，正好扮仙戲「三仙白」開演，當天三仙請的是魁星、麻姑和武財神趙公明，看完扮仙後，到處逛逛，發現廟前牌樓插著兩面國旗，真是愛國的廟。

魁星宮的主神當然就是魁星爺，因為拜魁星爺有助於考試順利，所以神桌上有好多2B鉛筆。魁星信仰是屬於星辰信仰，另外，還有傳說魁星爺因其貌不揚，科舉考試殿試時，皇帝以貌取人，不予錄取，魁星爺因而悲憤投水自殺，幸被鰲魚所救，將他載往天庭受玉帝敕封為「 文魁星」，成為讀書人之守護神。魁星神像姿態多做踢斗造型，就是有名的「魁星踢斗」，腳下還踩著代表「獨占鰲頭」的鰲魚，手上拿著筆，姿態十分生動。

重點來了，這間廟最特殊之處除了以魁星為主神不多見外，還有一尊你最熟悉卻又很少見的神明－蔣公中正天尊

根據「台灣地區地名查詢系統建置計畫」網站的記載，魁星宮本為王姓民家奉祀，民國73年擴建為鋼筋水泥宮廟。龍邊祀祭「蔣公中正天尊」，左手握書「蔣公聖言—實行三民主義」寶卷。王家於圓山飯店任職，曾接觸蔣介石總統，64年蔣先生逝世後，王家塑其金身以祭。（洪金火，81.7，滬尾街第七期，淡水中正祖，p28）

之後2013及2019年曾再去造訪一次，2019年時已不見中正天尊的蹤跡，據廟中老伯表示，泥塑的中正天尊在該年因溫度過高迸裂，尚未修復，所以不在神桌上。

不知廟方有無修復中正天尊的計畫，各位看官您也來猜猜中正天尊的下一步究竟會如何？

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。