40歲香港女星黃翠如是富二代，爸爸是聯旺集團其中一名執行董事兼行政總裁黃永華，2014年她和合作男星蕭正楠假戲真做，4年後登記結婚。最近黃翠如錄旅遊節目邊在IG打卡報平安，可見她行程經過摩納哥、瑞士，烏克蘭等，最後在敘利亞失聯5天，7日她終於發文分享近況，表示一切安好，沒上線只是因為沒有網路，讓大家鬆了口氣。

黃翠如早年曾赴英國念戲劇，回香港後成為舞台劇演員，之後因緣際會下被余詠珊選中而加入香港有線電視，曾是娛樂新聞主持人，因為常被欽點訪問周星馳，被封為「星爺御用主持人」，近年她轉而投向無線電視，並主持許多旅遊節目或紀錄片，深受好評。

黃翠如過去被挖出身家不凡，爸爸是上市公司聯旺集團的執行董事，但黃翠如強調自己不會玩股票投資，也沒有插手父親的工作。感情方面，黃翠如曾與主持搭檔洪永城傳緋聞，但兩人否認，後來黃翠如演出電視劇《師奶MADAM》和蕭正楠傳出秘戀，2018年底兩人才承認已經登記成為合法夫妻半年多。

近日，黃翠如再度離開香港拍攝旅遊節目，以往她都會一邊工作一邊報備去向，未料5天前在敘利亞打卡吃美食後就沒有再更新，整個人有如人間蒸發，引來粉絲擔心當地戰事激烈，不知是否影響到黃翠如的人身安全，近日黃翠如才終於現身發文，寫下：「敘利亞，終於來了。失聯了幾天，因為之前找不到網絡。現在一切也安好」，強調人沒事，網友回應：「要小心好好照顧自己」、「擔心了幾日，見到妳報平安，放下心中大石」、「Keep safe」。