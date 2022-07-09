民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出碩士論文涉嫌抄襲，引發學術、政界熱議。而現在林智堅遭爆料論文抄襲爭議前後兩週的網路聲量，負面的部分漲幅高達7倍，而好感度跌落0.28幾乎腰斬，同時也和兩年前李眉蓁論文風波相比，民進黨「寬以待己，嚴以律人」，雙標的行為讓網友炸鍋，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過《QuickseeK快析輿情資料庫》統計的最新數據指出，在6月24日至6月30日之間，林智堅的網路聲量只有2萬出頭，且負面聲量多於正面聲量，好感度0.52，但在7月1日至7月7日間，他的論文抄襲爭議爆發之後，林智堅的網路聲量瞬間飆增至15.5萬，且負面情緒也高漲達7倍，好感度更跌落0.28幾乎腰斬，這樣的數據也代表，社會大眾對此有著極高的反感度。

而該份數據也和2020年7月李眉蓁陷入論文抄襲爭議做出比較，當時民進黨猛烈抨擊李眉蓁論文抄襲，以「不要欺騙選民」、「主動放棄碩士學位」、「質疑李眉蓁論文內容不公開」等語佔比最高，聲量分別為56％、34％、10％，甚至認為李眉蓁的澄清說法是「藉口」，不過綠營對待李眉蓁及林智堅態度截然不同，這也讓許多人會認為是「綠能你不能」，無怪乎在野黨猛烈抨擊民進黨「寬以待己，嚴以律人」，根本是雙標，如此恐會使人民對政黨信任感下降，不可不慎。

而網友們也在各大論壇上表示，「黨說是就是」、「林智堅唯一不同的大概只有政治正確吧」、「一個民進黨、一個國民黨，你們不一樣」、「綠能你不能啦，一堆廢話」、「真的，比李眉蓁還不如，李至少還知道錯，但民進黨為了堅哥，現在連基本的學術倫理都當屁了」、「顏色正確都是對的」、「綠能你不能」。