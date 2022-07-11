什麼都漲，連讀書的學費、書費、補習費、學貸利息、生活費等都跟著漲，惟有父母的薪水凍漲，有網友統計20年的全台大學學費漲幅，高達一成，更有私校的學費將近六萬元，面對今年通膨，升息，萬物齊漲的壓力，有學生喊，想要休學幫家計，硬讀下去拖跨全家。

Dcard出現一篇「全台10年間學費升幅最大的十所大學」文章，網友驚呼，入榜的十所大學中，居然有所國立大學，是國立中興大學，而漲幅最大的是大葉大學，漲幅高達12%，而學費最高的以亞洲大學，接近6萬元，將近是國立大學的2倍。

20年的學費，漲幅一成多，有網友覺得合理，但也有人覺得，學費是教育之用，家庭中的支出開銷，若家中小孩有二個以上，讀私校的孩子， 一年就要20萬元，再加上生活交通吃飯等費用，一個月至少要2萬元的開銷，得列在教育上，這樣的開銷，以一般的上班族來說，真的得要省吃撿用，還不能有過多其他開銷，才能維持生計下去。

今年45歲的陳媽媽，回憶當初家中供孩子讀書，因為家中有五個孩子，年齡都相接近，所以，若要同時上到大學或是專科學校讀書，父母根本就付不出學費，於是家中就討論，國中成績比較好的，就繼續往上讀，若成績較差，或是沒興趣讀書的，就進入職校或是夜校，半工半讀，幫助家計，如此分配下來，當時，五個小孩，也才二個小孩完成大學學業。

陳媽媽的個案是20多年前的學費水準，但若以現在來看，雖然小孩少了，但是錢也變薄了。以一個讀私校的學生來看，學費將近六萬元，每個月的交通生活費住宿費用等，最少1.5萬元，如此，家中若有一個私立大學的大學生，基本支出就得2萬以上，這讓一般上班族的家庭如何負荷。

所以，有些大學生會選擇助學貸款，等到畢業後再去工作還錢。再無法支應的家庭，學生則表示，疫情前，或許還能夠負荷，因為自己會去兼差打工，補貼自己的生活費，但是疫情後，很多工讀機會沒了，父母的收入也出狀況，在迫不得己情況下，為了家庭的健全，還是會選擇休學來度過這段時間，等到家中經濟紓緩了，再回來學校，畢竟學籍還在，就先把家庭顧好，分擔父母的壓力。