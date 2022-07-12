民進黨桃園市長參選人林智堅（右）與現任市長鄭文燦（左）赴平鎮褒忠祠參香。（本報資料照 / 呂筱蟬攝）

年底桃園市長一戰備受矚目，民進黨參選人林智堅近日雖陷論文門爭議，但仍循既有規劃，跟著現任市長鄭文燦跑行程，「案發」前民調更顯示林智堅與國民黨參選人張善政民調旗鼓相當。對此，退將于北辰建議，張善政「臉皮要厚一點」跟著鄭文燦跑行程，這樣才會有票！

于北辰昨（11日）在政論節目《新聞面對面》表示，這次綠營在北北桃選情的核心點不會是陳時中，而是在桃園，因此鄭文燦的態度很重要。于北辰提到近日鄭開始帶著林智堅到處走，行程中還有不少國民黨籍里長跟著，「但因為沒穿國民黨背心所以沒有違規。」他直言，由於是跟著現任市長鄭文燦而非林智堅，且因為里長需要選票且不能分藍綠，「鄭文燦有票，票在那裡就往哪裡蹭」，只要是穿里長背心就可以去。

至於國民黨參選人張善政，于北辰相信張應該把整合的事情處理得差不多、都搞定了，「那你也應該開始來走」，且若按照張「我也是不分藍綠、都要照顧」的講法，「那你（張善政）就跟著林智堅一起走，鄭文燦的活動你也去」。他直言鄭文燦是市長，活動林智堅可以去，張善政也可以，且若去了、自家候選人也在，國民黨籍的里長也不用那麼尷尬。

因此于北辰提到，張善政的臉皮「要厚一點」，他直言張善政與國民黨在桃園的選舉「臉皮不夠厚、還沒習慣選舉的腳步」，也建議張「不要怕人家罵、吐槽」，你跟去才會有票。于指出，現在桃園有大一部分票「是沒有藍綠問題、就中間的」，鄭文燦帶著林智堅到處跑一定加分，「很多藍綠里長，甚至藍營市議員都偷偷跑去，因為票就在那裡！」