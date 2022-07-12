混血美女Wenan疑似是阮經天的新歡。（摘自IG）

陳奕前女友鄭芯恩也是台灣德國混血美女。（摘自臉書）

39歲金馬影帝阮經天爆分手OL女友並似乎有了新歡，他今年2月才在IG限時動態寫下：「新年迎來一些新的希望，她是1個很平凡的女孩子，希望大家給我們一點點空間好好認識彼此。」本以為此情可長久，怎料才隔4個多月就情變，詢問阮經天經紀人他感情現況，對方證實：「因為雙方對未來共識不同，已經和平分手。」

而疑似是阮經天新歡的嫩妹身分也遭起底，是25歲荷蘭混血網紅Wenan，據查Wenan原本叫Vivan，2019年曾在東區街頭被Youtuber「黑男邱比特」攔下，拍1集街頭男女速配對的節目，有網友形容她是該系列節目出現過最美的素人，甚至形容有宮澤理惠年輕時的神韻。當時Wenan也分享交友條件，喜歡個性穩重、不要太帥、太愛打扮，然後身高要比自己高，言談間十足大方與親和。

Wenan的工作經歷也曝光，她畢業於東吳大學國貿系，曾在LV從事活動策劃的工作，但待不到1年就離職，目前在三立電視台工作，職務也是企畫相關，在MTV台擔任官網編輯，她IG也有多張在電視台工作、與藝人訪談的照片。詢問阮經天經紀人他和Wenan的關係，對方表示：「據我所知，就是朋友。」

另曾是精靈樂團主唱、演出電視劇《失去你的那一天》的35歲美型男星陳奕，近期也分手恢單，他2019年與郭雪芙師妹、26歲鄭芯恩（本名鄭衣庭）交往，穩交1年時，男方曾說兩人若持續穩定走下去，也期待能步入婚姻，可惜最終未能如願。據了解，陳奕與鄭芯恩是和平分手，男方希望先把自己的狀態調整好再來談感情。