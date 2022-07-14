桃園14日新增2813例本土個案，較前日下降12.61％，市府持續提高疫苗覆蓋率，15日全天再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗，預計提供3萬人次服務量能，只要年滿18歲以上、符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打。

衛生局長王文彥表示，桃園新增2813例本土個案，相較13日3219例，單日下降12.61％，其中65歲以上個案占7.86％、18歲以下個案占20.26％，呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已經逐漸收斂。

王文彥說，為了提高疫苗覆蓋率，市府規畫15日全天再開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗，預計可提供3萬人次服務量能，只要年滿18歲以上、符合接種資格者，不限年齡與劑次，免預約皆可前往施打，現場將發號碼牌依序接種。

王文彥說，年滿65歲（原住民族滿55歲）以上長者接種，可提供愛心計程車接送服務、700元超商禮券、2劑快篩及1包桃園好米，而中央長者接種疫苗贈送500元禮券、2劑快篩的政策，即將在7月31日截止，請長者把握機會、踴躍接種。

王文彥說，桃園市居家照護目前在案數共2萬1636人，照護案件累計47萬6077人，已完成47萬2101人，累計完成率約99.2％，代表本市居家照護醫療機制已相當成熟，市府將持續加強醫療照護品質。

王文彥說，確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物，截至7月13日，桃園的專責ICU開設42床、收治35人、ICU空床數7床，專責病房578床，收治216人；收治比率37.4％，空床數362床，醫療能量充裕。

王文彥提醒，最近天氣炎熱，因應防疫措施，民眾外出必須全程戴口罩，較易忽略補充水分，於高溫下更容易發生熱傷害，民眾外出至社區接種站施打疫苗，需隨時注意天氣溫度，特別注意防曬，定時喝水補充水分，留意自己及身邊親友的身體狀況。