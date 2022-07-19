苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童莫德納合約診所。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天19日新增新冠肺炎本土確診670例，其中男性325人、女性345人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬5403人，人口占比確診率達15.95％。苗栗負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，平均佔床率60％，醫療量能足夠。

衛生局長張蕊仙表示，苗縣6個月至5歲以下「莫德納幼兒劑型」疫苗，中央預計配送量為9000劑，除7月23日上午在7大鄉鎮市開設假日接種站外，也加入6個月至5歲以下莫德納幼兒疫苗接種合約院所共有56家，將在7月25日起提供接種服務，預約後施打，請民眾善加利用。

張蕊仙說，以過去接種數據來看，莫德納保護力較強，副作用相對亦較高，但僅需打2劑，若家長擔心嬰幼兒接種後的副作用，選擇等待未來可能進貨的輝瑞幼兒劑型（BNT）疫苗，則需要打3劑，達到保護力時間歷時較久。

但不論莫德納或是BNT疫苗，都是通過衛福部食藥署嚴格審查，具有安全性及有效性。對於目前Omicron亞型變異株的威脅，傳染力變得比過去更強，一旦病毒進入家庭，9成嬰幼童會被感染，呼籲家長應把握時機接種，盡快讓家中嬰幼童施打疫苗，降低嬰幼童染疫後重症的發生。

縣長徐耀昌表示，叮嚀鄉親疫情逐漸趨緩成常態流行，但有專家預估新型變異株BA.4、BA.5可能會再有另一波流行，因此完成完整劑次的疫苗很重要，呼籲民眾「疫苗來了就打，打好打滿，才能保護自己跟家人」。

截至目前國內累計檢出370例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，另累計7例本土確定病例，均為BA.5亞型。國內本土個案多於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實3劑疫苗完整接種、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。