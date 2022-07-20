新竹縣20日新增756例COVID-19本土確診案例，分別為369位男性和387位女性，年齡分布在0至86歲，12歲以下154位、65歲以上50位，多數集中18至64歲青壯年，約占68％，統計至7月19日為止，新竹縣累計今年確診人數11萬0002人。

新增756例地區分布為竹北市308例、竹東鎮93例、湖口鄉114例、新豐鄉111例、新埔鎮48例、關西鎮22例、芎林鄉17例、橫山11例、寶山鄉19例、北埔鄉4例、峨眉鄉5例、尖石鄉2例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離913人、居家照護列管人數2153人。

竹縣首批嬰幼兒莫德納疫苗將於本月22日開打，提供36家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所、1處社區接種站，及幼托園所入園施打等多元接種方式。考量家長帶嬰幼兒接種的方便性，協調合約院所於平日晚上提供夜診服務，13鄉鎮市衛生所也於7月23日加開門診提供接種服務。出生滿6個月至5歲嬰幼兒可接種2劑莫德納疫苗基礎劑，2劑間隔至少4周。

考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，中央宣布，自7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬騎機車／腳踏車及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但仍應隨身攜帶或準備口罩以於需要時使用。