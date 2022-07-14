新冠病毒數位健康證明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠病毒數位健康證明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠病毒數位健康證明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠病毒數位健康證明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣14日新增805例COVID-19本土確診案例，分別為397位男性和408位女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下130位、65歲以上70位，多數集中18至64歲青壯年，約占71％，統計至7月13日，新竹縣累計今年確診人數10萬5713人。

新增805例地區分布在竹北市314例、竹東鎮115例、湖口鄉106例、新豐鄉80例、新埔鎮52例、關西鎮31例、芎林鄉22例、橫山20例、寶山鄉29例、北埔鄉9例、峨眉鄉8例、尖石鄉16例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離893人、居家照護列管人數2447人。

新竹縣衛生局提醒有出國需求的民眾，昨日中央宣布衛福部於今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI，故可發行Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得認證，數位新冠病毒健康證明系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，14日上午8時已正式開放申請。

新增功能說明如下：

一、 新增核發Smart Health Card（SHC）格式數位證明，符合美國部分州、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站（網址：https：／／vci.org／issuers）。

二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能（網址：https：／／dvc.mohw.gov.tw）。

三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。

詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區（網址：https：／／covid19.mohw.gov.tw／ch／np-5345-205.html）。

此外，新竹縣長楊文科提醒，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月（今年2月14日前有打第3劑者）即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者儘速接種。同時凡設籍竹縣65歲以上及原住民55歲以上的長輩，打疫苗送1000元禮券及2劑快篩活動延長到7月31日，請長輩把握時間盡速接種疫苗，同時提升保護力又可拿好禮。

另近日天氣炎熱，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。