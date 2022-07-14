2022年桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽，本周二（12日）高中乙組賽事率先登場，經過3天20場次對抗，桃園市在地球隊振聲高中拿下高中乙組冠軍。

這項賽事高中乙組一到四名的排名賽相當激烈，直到最後一場賽事結束，四隊排名才能底，振聲高中與海大附中戰績同為2勝1負，經比較得失分商率，振聲高中拿下第一名；另外北科附工與花蓮高中戰績同樣為1勝2負，經比較得失分商率，北科附工獲得第三名，五到八名依序為羅東高工、竹林高中、醒吾高中及臺東高中。。

獲得冠軍的振聲高中林家億教練表示，今年招生成果還不錯，此行的目的為球隊進行整合，這兩周共要參加3個賽事，透過比賽一步一步達到預設目標，希望將所有努力的成果展現在全國乙組籃球聯賽。

下周一（18日）起將展開為期4天的大專高甲組賽程，包括北科附工、后綜高中、新屋高中、莊敬高職、台灣藝術大學、虎尾科大、萬能科大、中原大學、國立體大、銘傳大學、輔仁大學與台南大學等勁旅角逐，先分成兩組進行分組循環賽，第二階段進行名次賽，球賽期間將開放家長進場觀賽，並以防疫指揮中心指引為原則做適度人流控管。