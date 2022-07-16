壞特？te16日原定要出席在台南馬沙溝濱海遊憩區舉辦的「雲嘉南鹹味浪潮-台灣仲夏之夜音樂會」，遵照活動單位規定要快篩的她竟發現出現「兩條線」，讓平時愛運動甚少感冒的她得知確診後嚇出一把冷汗。

她表示：「浮現兩條線時我以為我看錯，等了十五分鐘後再快篩一次還是一樣，當下心情真的很沮喪。」壞特？te透露，由於目前沒有什麼身體不適，只出現喉嚨癢癢跟少許鼻塞狀況，讓她看到兩條線後到現在仍覺得不太真實，怕有後遺症的她趕緊泡C發泡錠猛灌水外，也把平時存妥的藥品拿出來以備不時之需。

現在在外自己租房子的她，表示：「還好最近室友出差都不在家，只剩我跟貓咪，家裡也有蠻多食物的，不用太擔心『缺糧』的狀況！」調整好心情準備在家「抗戰」的壞特？te準備趁著在家隔離期間全心投入新專輯後續籌備工作外，更打算把先前計畫要看的書看完，「有『乖乖』(貓)陪我，不怕孤單。」

不過由於臨時確診，讓壞特？te未來兩周的活動都受到影響，除了今晚的台南馬沙溝濱海遊憩區舉辦的「雲嘉南鹹味浪潮-台灣仲夏之夜音樂會」，連帶下周原定要出席的新竹公益活動及企業商演活動都無法到場，臨時確診造成三個活動都臨時喊卡，讓她坦言心情很沮喪及自責，她表示：「對於主辦單位及歌迷都感到很抱歉，先跟大家說聲對不起！我會好好在家休養趕緊好起來，希望能盡快跟大家再碰面。」