美國職棒大聯盟今天舉行年度選秀會，游擊手哈勒戴（Jackson Holliday）、外野手瓊斯（Druw Jones）分別拿下狀元、榜眼，兩人都是大聯盟星二代。

大聯盟今天在洛杉磯市中心的戶外廣場搭設舞台，舉行年度選秀會，30支隊伍按照順位挑選業餘及學生球員，首輪進行電視轉播，開放球迷進場。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）主持流程，上台宣布首輪各隊挑中人選。本屆選秀預計進行3天共20輪，決定超過600個選秀名額。

擁有首輪第一指名權的巴爾的摩金鶯隊把狀元籤給了右投左打的高中生游擊手傑克森．哈勒戴（Jackson Holliday）。哈勒戴是球星第二代，他的父親麥特．哈勒戴（Matt Holliday）是出身科羅拉多洛磯隊的外野手，曾7次入選明星賽。

哈勒戴被球評視為投、打、跑、守與力量兼具的全方為游擊手，尤其是跑壘速度與傳球臂力有上乘水準。

除了父親是15年經驗的大聯盟球員，哈勒戴還有一個叔叔在奧克拉荷馬州大棒球隊擔任教練。出身棒球世家的他，從小耳濡目染之下，被認為擁有高人一等的棒球素養與場上應變能力。

首輪第二順位的亞利桑那響尾蛇挑中右投右打的高中生外野手德魯．瓊斯（Druw Jones）。他的父親安德魯．瓊斯（Andruw Jones）球員時期5度入選明星賽，是10屆金手套獎得主，曾拿下國家聯盟全壘打王，大聯盟434轟，也打過日本職棒。

選秀會之前，瓊斯就被視為選秀狀元的熱門人選，果然以首輪第二順位的榜眼籤由亞利桑那響尾蛇選中。

瓊斯承襲他父親在外野的金手套守備功夫，在中外野的敏捷性與第一時間判斷飛球的能力最受球評讚賞。大聯盟官網評價瓊斯是本屆選秀會守備能力第一的球員。

大聯盟官網引述瓊斯的高中教練指出，瓊斯除了是投打跑守與力量兼具的五項全能球員，他還擁有第六項過人能力，那就是心理素質。他能妥善處理壓力，每天繳出好表現。（編輯：高照芬）1110718