即將到來的7月29號也就是鬼門開的時候，大家在這段時期多多少少會被影響，也因此出現了許多農曆七月不能做的禁忌事項，而有3個星座的朋友們在今年鬼門開時，可能會被影響從而遇到劫數，許多的衰事，如生病、受傷、破財和人際關係差等問題會接踵而來，因此提醒此3星座的朋友要小心。

⭐雙子座

雙子座的大家在鬼門開前後可能會面臨身邊物品毀損的狀況，又或是有其他的意外支出突然降臨，像是開車恐會接到罰單、手機壞掉以及3C產品當機的情形，因此建議平時就大剌剌的雙子座們，在這段期間要更加細心，才能避免上述情況的發生。

⭐摩羯座

摩羯座們要多加注意生活的小細節。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的朋友們在鬼門開期間要特別注意周遭事物的細節，且也要小心感冒等情況的出現，而在開車時，摩羯座們可以先檢查車況再上路，開車的時速也不要過快，如此一來便可以避免麻煩事的發生。

⭐水瓶座

水瓶座們要注意身體健康。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的朋友們在此段期間則是要注意身體的健康狀況，你們很有可能會出現舊疾再犯，或是被周圍的親友傳染感冒因此生病的問題，這裡也提醒水瓶座的大家要多多保重身體，千萬別因為一時疏忽讓健康問題再次發生。

農曆七月的到來多少會影響我們的生活作息，不論是農曆七月不能做的禁忌，或是因為時節帶來的身體及氣運問題，我們都要好好的注意，相信大家只要謹守農曆七月的禁忌，以及多加注意自己的身體狀況及生活細節，就一定能平安的度過這段時間的。