搶攻秋節送禮商機，cama cafe'攜手金馬獎指定貴賓禮、台南知名果乾、果酥品牌「陽光菓菓」聯名打造「這咖包甜」秋節禮盒，以洋溢在地氣味的水果籃設計，打包浸泡式咖啡與香甜水果酥，標榜咖啡搭配果酥的「味蕾聯姻」，是中秋吃烤肉的最佳良伴，且吃喝盡興沒負擔。cama cafe' 「這咖包甜」禮盒，節慶價650元，會員價600元，全台限量發售。

中秋節對台灣人來說，是一場味蕾的狂歡，以記憶的味道，讓彼此的距離更貼近！而在這場味蕾賞月的派對中，如何將咖啡融入節慶生活，是本次禮盒的設計重點，因此cama cafe'採用滿溢夏秋果香的水果籃設計，打包了熱沖、冷泡皆適宜的浸泡式咖啡與陽光菓菓的光芒愛文酥、光芒鳳梨酥，並以「這咖包甜」大家耳熟能詳的水果攤共同記憶，為本次秋節禮盒來定名。專為秋節設計的配方「清韻果香」浸泡式咖啡，以水洗處理法，搭配中淺烘焙，風味帶有清爽的白柚、芒果青與香草交錯的香氣，一入口則有著龍眼蜜甜感，餘韻帶有茶感與杏仁、巧克力味，口感層次豐富、乾淨明亮。而水果酥內餡則採用在地關廟金鑽鳳梨、玉井愛文芒果熬煮並加入果乾堆疊出更豐富的口感層次。份量精緻吃得優雅。