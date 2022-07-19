台灣民意基金會今公布最新民調，蔡英文總統聲望，最新民意顯示，5成3贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成5不贊同，贊同者比不贊同者多17.9個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，受「安倍遇刺效應」影響。

民調顯示，15.9％非常贊同，37.1％還算贊同，17.6％不太贊同， 17.5％一點也不贊同，11.8％沒意見、不知道或拒答。與上個月相比，「總統職務表現贊同率」53％，上升 5.7 個百分點，不贊同率35.1％，遽減6.8個百分點。一來一往，贊同比不贊成者新增12.5個百分點。

游盈隆認為，最可能的因素就是日本前首相安倍遇刺，這次最新民調顯示，7成2台灣人為安倍遇刺而感到難過，6成6贊成蔡政府全國降半旗以示哀悼；蔡政府適時宣佈全國降半旗，契合絕大多數台灣人的心境，而獲得民眾明顯加分，可以形容是「安倍遇刺效應」。

他說，台灣總統聲望易受外在因素影響，俄烏戰爭爆發、美國政府高層頻頻訪台、兩岸軍事危機升高、釋迦蓮霧鳳梨效應、石斑魚效應、安倍遇刺效應接連在不同時間點發生，不是蔡英文總統神通廣大到會操弄這些外在因素，而是國際形勢使然。

他說，總統聲望高低就是執政黨選戰成敗的重要指標，當7月蔡總統聲望重新站上5字頭，就算那只是「安倍遇刺效應」的短期刺激，但仍有其意義。2018 年的蔡英文是一個怨聲載道、非常不受國人歡迎的總統，四年後的今天，已經判若兩人。這對今年民進黨選情提供了一個有利因素。

不過他也認為，但執政的民進黨面對年底選戰，就算國際形勢有利，還有許多棘手的、已發 生的國內問題要克服，2022 九合一地方選舉，無論如何，對民進黨不會是一場輕鬆的選舉。

至於行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現；4成9滿意、4成1不滿意，滿意比不滿意多8個百分點。 這次也受到「安倍遇刺效應」提昇。

游盈隆認為，蔡蘇體制已經3年7個月，從現在看來，很可能與蔡總統同進退，未來除非有重大變故，否則內閣改組機會渺茫。