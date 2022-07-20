民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日前往萬華龍山寺參拜，並高舉「以民為先」的布條，未料遭到一名男子大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議男子被火速拖離現場，沒想到此舉引爆大量網友怒火，紛紛湧入陳時中的臉書留言處怒轟「抗議來，我就扛」。

陳時中今日在臉書上表示「龍山寺歷史悠久，是台灣人的信仰中心」，他拜訪龍山寺，也表達自己對這裡的濃厚情感，並獲得廟方贈予一幅「以民為先」的墨寶作為期許。陳時中承諾，自己絕不會辜負大家的期待，施政必然以民為先。他也提到，對台北人來說，萬華是一個充滿文化資產的區域，作為一個市政領導者，對文化的根必須予以重視，所以選擇從這裡作為出發點。

疫情期間的萬華，曾遭受嚴重影響。對此，陳時中也表示，如果以前有一些用詞不精確之處，讓任何人感到受傷，自己必須誠摯道歉，更特別感謝萬華人齊心協力對抗疫情，在疫情趨緩後重新站起來，展現萬華人堅強的韌性。不過國民黨北市議員徐巧芯批評，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，根本雙面人。

而許多網友看完文章後，紛紛湧入陳時中臉書留言區怒轟，「以民為先？拖去旁邊！」、「以民為先，礙眼的人民先扛走」、「要道歉不會找理由，真心想道歉更不用等參選後！道歉像參選記者會，真是格外諷刺」、「抗議來，我就扛」、「原來陳部長所謂的扛責任，就是把陳情民眾扛走啊！」、「我建議你回去當牙醫就好」、「你今天把萬華人抬走了」、「路你家開的嗎？一樣的身份憑什麼把人拖走」、「以民為先，改成以民進黨為先」、「默默地看著人被拉走，下一步就是漠視民眾」。