年底九合一大選，各政黨摩拳擦掌，一份最新的新北市民政黨支持度網路民調指出，最能得到新北市民青睞的政黨，依序是民進黨27.66%、國民黨24.63%、台灣民眾黨7.63%等，另表示中立的選民有33.38%；該份民調也分析「國民黨侯友宜在新北市領先優勢不再」，民進黨翻轉成新北市第一大黨。

新北市超過400萬市民，是兵家必爭之地，現任市長侯友宜表態競選連任，民進黨也徵召交通部前部長林佳龍角逐。根據《菱傳媒》20日公布的網路調查，在政黨支持度方面，最能得到新北市民青睞的政黨，依序是民進黨的27.66%、國民黨的24.63%、台灣民眾黨的7.63%等，另表示中立的選民有33.38%。

《菱傳媒》報導指出，此份民調相較於2月22日至26日的調查，當時的受訪民眾中，認同國民黨的比例為23.46％，而民進黨則是以21.74％的支持度緊跟在後，因此國民黨名列「新北第一大黨」，沒想到如今國民黨只微幅上升超過1個百分點，民進黨則成長近6個百分點，後來居上、躍升為新北第一大黨。