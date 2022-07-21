第4劑疫苗接種資訊。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

幼兒疫苗施打訊息。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天21日新增新冠肺炎本土確診644例，其中男性294人、女性350人，年齡分布1歲以下至95歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬6809人，人口占比確診率達16.21％。

中央宣布22日起開放50歲以上成人接種第4劑疫苗，苗縣衛生局長長張蕊仙表示，苗栗新增符合50到64歲第4劑接種對象共1萬9765人，第3劑和第4劑疫苗需間隔5個月以上：如果是確診者，於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。至7月底65歲以上長輩、55歲以上原民，無論打第1劑或第4劑，將可獲500元禮卷及快篩試劑2劑。

縣府將在7月23日上午開設的7大疫苗接種站，將加開11到12點時段，以服務50歲以上民眾第4劑施打需求，避免同時段開瓶不同廠牌，本次以莫德納疫苗為接種廠牌，隨到隨打，其中縣立苑裡高中場次因為讓施打環境更舒適及流暢，更改於國中部3年1班至4班教室。如果選擇高端、Novavax等疫苗可至71家合約院所預約後施打。

縣長徐耀昌表示，接種疫苗可預防重症、死亡，是對抗疫情最有效的方式，請符合年齡者務必接種，請鄉親持續落實防疫作為，隨時做好個人健康管理，勤洗手、戴口罩、生病不外出，以維護大家的健康。如果有類似呼吸道症狀，或有感染疑慮，一定要儘快篩檢，大家一起努力戰勝病毒。