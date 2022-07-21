女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找機會復出，不久前直接飛奔南韓客串韓劇，近日該劇釋出預告，只見范冰冰一身黑衣，非常霸氣。

韓劇《Insider》由姜河那、李裕英主演，目前正在熱播中，近日釋出14集預告，驚喜發現范冰冰現身，劇中范冰冰將長髮綁成馬尾，一身黑色西裝氣場全開，身後還跟著一群黑衣人，特寫時范冰冰表情冷艷，看起來十分霸氣，出場僅有5秒，卻帶給粉絲深刻的印象。

過去韓國論壇上曾有不少網友表示在街頭遇到范冰冰正在拍戲，而根據韓國媒體《THE FACT》的報導，他們向電視台JTBC的戲劇製作組詢問後獲得證實，范冰冰目前人確實在韓國，低調客串由姜河那與李裕英所主演的最新韓劇《Insider》。知情人士也透露，范冰冰在今年年初就抵達了韓國，並已完成《Insider》的客串戲份，但她在戲中演出什麼角色則是機密，無法公開。

范冰冰在韓劇《Insider》中現身。（圖／YouTube截圖）

相關報導在南韓論壇上曝光後，立即登上熱門文章，但大部分的韓國網友對於電視台邀情大陸演員來客串韓劇的這件事都抱持著反感，紛紛留言表示「為什麼一定要找她」」、「她是誰啊？大部分的人又不認識范冰冰」、「JTBC現在是中國電視台嗎」、「因為韓劇很有人氣就想要參一腳嗎」、「找范冰冰來演，有這個必要嗎」，引起熱議。