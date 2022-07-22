林志穎自撞起火送醫救治 弟弟林志鑫、經紀人現身曝「最新傷勢」

林志穎今(22日)開著特斯拉載著6歲兒，行經桃園中正北路時，不慎自撞導致車輛起火燃燒，車頭陷入火海全毀，所幸有熱心民眾趕緊將父子從車上拉出，目前送往林口長庚治療，而經紀人與家屬預計下午5點半對外說明。

林志穎弟弟林志鑫透露林志穎目前傷勢相對穩定，兒子也是。感謝現場救出他們的熱心民眾，還有林口長庚醫院的醫療團隊。大家非常關心林志穎的傷勢，只能透露傷勢相對穩定，精神也是相對穩定，目前留院觀察，接下來兩、三天是關鍵，最後也謝謝關心他的歌迷朋友們，若有最新情況會再對外說明。

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林志穎家屬聲明稿：

今（22日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022年7月22日

林志穎家屬發聲明。(圖／林志穎臉書)