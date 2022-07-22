拖了不少時間，經濟部今終於公布2021年電力排碳係數為0.509公斤，代表現行每發一度電要排放0.509公斤二氧化碳。這不僅高過前一年，更是4年來首度回升。除了用電量成長外，核二廠1號機提前除役、綠能佈建不如預期都是原因，顯示國家能源轉型政策銜接不力，拖累台灣減碳表現。

國內二氧化碳排放，電力業就超過一半，因此每年的電力排碳係數多寡，攸關全國減碳表現。台電2020年電力排碳係數為0.502公斤，未達成行政院所訂下該年的0.492公斤目標，差點被經濟部罰錢，後來是因那年適逢大旱，台電逃過一劫。

哪知最新的2021電力排碳係數出來，不但沒下降，反而回升到0.509公斤，這也是自2018年連三年下降後，4年來首度反升。

經濟部能源局長游振偉表示，主要是用電大幅增加關係。不過台電坦言，去年0碳排的核二廠1號機提早除役，綠能佈建卻不如預期是主因，還有上半年有乾旱。

對於電力排碳係數表現不及格，游振偉說，未來台電會努力朝燃氣發電極大化、再生能源併網強化、節能推廣等多面向去努力。

因行政院政2025年目標是要把電力排碳係數降至0.388公斤，他們已責成台電自己負責的電力係數當年要降到0.424公斤。如果達不到，依規定該罰錢就照規範做。