最新病況曝！林志穎弟弟受訪低調洩「這8字」 大哥首發聲：全家人僅有1疑問

藝人林志穎昨(22)日上午10時許，開著特斯拉model X行經桃園市蘆竹區中正北路上時，不明原因自撞分隔島起火，所幸在對向車道路過的攝影師與桃捷工人合力將林志穎父子2人救出；林志穎大哥林志杰也在事發第一時間，與家人趕赴醫院，對於事發原因，林志杰表示，全家人對車禍造成真正主因，是唯一的疑問，也待警方釐清。

昨(22)日桃園市蘆竹區上午10時許，發生一輛特斯拉model X自撞起火車禍，當時在對向車道的吳姓攝影師，與一旁桃捷工人迅速的將藝人林志穎與其兒子救出，雙雙皆送到林口長庚醫院救治，所幸2人無生命危險；目擊者也表示，該車輛車速不快，但不明原因車子「突然右偏」自撞機車與汽車的中間分隔島起火。

林志穎（右）和弟弟林志鑫（左）曾合體幫哥哥林志杰（中）的腸粉店站台。（中時資料照）

據《TVBS新聞網》報導，林志穎發生車禍當下，大哥林志杰當下正在睡午覺，得知車禍消息後，包括媽媽、林志穎老婆，以及其他4個兄弟姊妹，第一時間就趕赴醫院，林志杰也透露「全家和外界一樣，只有1個疑問，認為林志穎的車速不快，到底是什麼原因造成，沒人知道」，只能等待警方釐清事故原因。

林志杰也表示，由於疫情關係，能進去醫院內探視林志穎的名額只有1個，因此，就把這名額讓給媽媽，直到自己離開前，弟弟林志穎還在昏迷，不過狀況算平穩，自己也趕緊回到工作崗位上。

林志穎有模有樣做腸粉。（中時資料照）

另外，弟弟林志鑫今(23)日也受訪表示，目前不宜透露哥哥林志穎病況，周一和家人討論過後，可能再對外說明，哥哥林志穎目前病況「相當穩定」；林志穎的經紀人也在今日稍早回應「一切都在觀察中」。

據了解，林志穎除了右肩膀等多處骨折，顏面也因撞擊造成臉骨碎裂，額頭部位有破相之虞，恐需花時間重建，加上撞擊頭部，接下來72小時是觀察期。至於他兒子Jenson的臉部則有小擦傷，慶幸無大礙，但受到很大驚嚇；由於醫院陪病限制為1人，目前是由林志穎老婆陳若儀守在病房，其餘家人目前已離開醫院。