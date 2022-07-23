超商、速食店、咖啡店是不少學生選擇K書的好地方，不過，有名男子則分享自己的經歷，他表示某次在麥當勞點餐吃飯，並邊吃邊看影片，豈料，疑似影片聲音影響隔壁桌的國中生K書，被傳了1張小紙條嗆聲要他降低音量，甚至還寫上不堪入耳的字眼，讓他看完後，做了1動作回擊，也引起網友熱議。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示在麥當勞邊吃飯邊看影片時，突然收到隔壁桌的國中生傳紙條過來，他打開紙條一看，上面寫著「X的死87不能小聲一點嗎？沒看到在看書嗎？」，他看完紙條內容之後，沒說半句話，默默的將紙條摺好，然後，再把紙條轉傳給坐在另外一桌，身上有一堆刺青的大哥，並跟這些大哥提到「這是那邊那2位學生要請我拿給你們的」，給完之後，他便默默地離開，祝福2位國中生。

男子在麥當勞用餐看影片，竟遭隔壁桌國中生傳紙條嗆聲「小聲點」，他只好在將紙條轉傳給另一桌的「刺青大哥」。（示意圖/shutterstock）

貼文一出，網友笑翻紛紛留言回應「這做法不錯欸」、「去不起星巴克？」、「不知真假但還是覺得高招啊」、「我會直接開更大聲」、「遇到對手了」、「四兩撥千斤，高手」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」、「自以為是的人真多」、「傑出的一手」。

另外，有網友認為「麥當勞真的不是看書的地方」、「麥當勞、星巴克、便利商店一堆，擺一堆書然後在滑手機跟聊天，天曉得能讀什麼書」、「不會去圖書館看嗎？」、「要讀書不會回家讀嗎？佔著茅坑不拉屎」、「佔位置蹭冷氣蹭的理直氣壯」。

不過，也有網友則覺得「可是在公共場所把手機影片聲音放出來真的很沒水準」、「放影片還擴音，我會當成你是外籍移工」、「我超討厭看影片聲音開超大聲的人」、「請問版主看影片有戴耳機嗎？沒有的話你本身好像也有問題」。