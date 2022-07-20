1名網友日前開車到得來速買薯條時，發現得來速通道超級窄，便於臉書PO文直呼：「買個薯條比考駕照還難」，貼文一出引起網友們熱烈討論：「老司機專用道」、「這家有賣刮刮樂喔」、「會一邊吃一邊流淚的薯條」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》以「買個薯條比考駕照還難」發文，貼出1張照片，畫面中可見原PO心血來潮開車去速食店買薯條，但得來速的車道窄到不行，入口僅有辦法讓一輛車通行，若車稍微開偏一點，就會刮到左右兩側的牆壁，透過網友們說法，該處為北市重慶北路的速食店，車輛進入得來速後，兩側牆壁距離車輛的寬度不到10公分。

照片曝光後，網友們紛紛笑說：「看過法拉利開進去然後ㄎㄟˊ到」、「老司機專用道」、「改寬體的禁止進入」、「這家有賣刮刮樂喔」、「速食店：我也很無奈啊，我本來是監理站」、「我寧願停好車，進去買薯條，再出來開車」、「兩側牆上滿滿擦痕」、「會一邊吃一邊流淚的薯條」。

也有不怕車刮傷的網友相約挑戰：「考驗汽車技術請找台北重慶北路麥當勞，考驗機車技術請找林口仁愛路二段家樂福」、「要不要試試看」、「這沒什麼！那種轉彎處變窄的才是技術」；網友驕傲分享先前通過心得：「我以前開小型垃圾壓縮車的時候也照樣開進去啊，雖然兩邊寬度大概剩不到10公分就是了，但是也是穩穩的開過去啊」。