無辜遭砸毀的賓士轎車。（翻攝畫面）

兩方談判變烏龍砸車 8惡煞砸爛賓士車又吃官司

北市萬華區華西街、貴陽街25日清晨4點多，發生黑衣人砸車事件，警方立即派員到場，發現原來是一場烏龍，8名惡煞原是要去營救賓士車上的人，反遭誤會是對方的人，車上的人下車落跑，轎車因而被砸毀，直到警方釐清後，原來行凶、被砸都是同一方的人，訊後依妨害秩序罪嫌移送法辦。

20歲蔡姓男子，今天凌晨告訴女性友人，聲稱自己要出門「講事情」，直到凌晨4點多，女性友人聯繫不上蔡男，懷疑遭對方押走，擔心發生意外，28歲李男得知後，隨即聯絡小弟，8人分乘兩台車前往現場。

女性友人依APP定位，確定蔡男人在華西街、貴陽街，轉知李姓男子去救人，此時，蔡男也正在車上等候，突然看到李男等8人來勢洶洶，誤以為是對方找來的，嚇得奪門而出，留下自己的賓士轎車，眾人因找不到蔡男，在場又沒看到對方的人，憤而將怒氣發洩在賓士車。

蔡男逃跑後，接到警察的電話，才知原來逞凶砸車的李男，是女性友人找來的朋友，目的是要幫他，殊不知救人的、被救雙方都未曾見面，兩方都以為是對方找來的，才會擦槍走火爆發一場鬧劇，毀損部分蔡男並未提告，警方依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。