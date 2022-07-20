施名帥（右）、陳語安出席《愛情發生在三天後》茶敘。（林淑娟攝

施名帥（右）、陳語安出席《愛情發生在三天後》茶敘。（林淑娟攝

施名帥（右）、陳語安出席《愛情發生在三天後》茶敘，袁艾菲線上參與。（林淑娟攝

施名帥、袁艾菲、陳語安20日出席八大《愛情發生在三天後》戲劇宣傳，近期發生連靜雯等名人遭詐騙事件，袁艾菲劇中角色也投資失利被詐騙，連累同學們損失積蓄；她說，現實中老公老魚的同事前陣子也被詐騙250萬，「我做了很沒人性的事，因為我結婚前的錢都歸我媽媽管，怕爸媽被詐騙，我還去深度採訪對方被詐騙的經過、當下感覺、怎麼面對家人朋友。在人家傷口灑鹽」。

施名帥說自己沒有被詐騙經驗，但約3年前曾借錢給朋友，結果對方後來消失不見，「大概借了2、30萬，我只能說服自己他是朋友需要幫忙、我沒有被騙，雖然他沒有跟我聯絡，但我還是會傳訊息祝他生日快樂，不希望因為借錢沒還就感到不好意思而不聯絡，我知道沒有人想要這樣！」不過他傳訊息，對方連讀都沒有讀。

施名帥、陳語安現實中各自都有穩定交往中的另一半，被問會不會突然宣布結婚？一向低調回應與吳克群戀情的陳語安說還沒想過，覺得結婚這件事「離我有點太遙遠」；施名帥則搞笑地說：「我不認識她男友，但她男友的歌我很熟。」還爆料大家在拍戲現場都會故意唱吳克群的歌，「有時明明要演感情很重的戲，還是鬧她」。

施名帥與交往5年多的女友朱芷瑩日前攜手擔任台北電影獎頒獎人，兩人妙語如珠、氣氛甜蜜可愛，他笑說：「北影那一整天，我真的以為大家來參加我們的婚禮，但畢竟是電影人的年度重要聚會，是大家的派對，不能公器私用，我如果跪下來求婚大家當然會祝福我，但太搶焦了吧！」他說每次被訪問亂回答回去就會被罵，女友很注重儀式感，他也傾向好好地、莊重做好求婚這件事。

他自曝之前都說朱芷瑩是他初戀的說法「當然不可能」，「為了求生，一定要說是初戀！我已經有一把年紀 不可能是初戀。我們都認識20年了，彼此都知道不是初戀」。覺得身邊單身好友中誰比較可能早結婚？他笑答如果跟劉冠廷比，「我可能比較有機會比較快啦！搞不好我們同一天去登記啊！」

施名帥劇中總是很浪漫每天送陳語安照片當作告白，他坦言：「私下的我屬於比較不會開口說『我好喜歡妳』，都是用行動。」陳語安透露國中有過倒追男生經驗，當時她有小暴牙，還未戴牙套，喜歡帥氣又陽光的籃球隊隊長，還寫情書給對方，結果對方連看都沒看就直接拒絕她，「經過2、3年的蛻變，我戴完牙套也換了隱形眼鏡，判若兩人，他突然有一天走在走廊上就跟我告白了，但我也沒有回應他，默默拒絕。覺得沒有緣分，且當下覺得你也太膚淺，我醜你就不喜歡，覺得我變漂亮就跟我告白」。

袁艾菲則分享大學時曾主動交往一位學弟，交往過程中覺得對方好像對她沒那麼有興趣，兩人不常牽手、接吻，出社會後才知道對方出櫃了，「內心其實替他開心，我後來還有跟他和現任男友一起約吃飯，也解開那時的謎團，原來他那時跟我只是很好的朋友，對我沒有情侶的感覺，所以才沒有很親密」。

袁艾菲因老公老魚確診，僅視訊參與訪問，老魚也客串演出陳語安相親對象，袁艾菲笑指老魚很奸詐：「記得是我們在拍學校戲的時候，他就跑來跟我經紀人講話，還故意講話很大聲吸引導演注意，果然凱哥就注意到他了，連試鏡都不用，就叫他客串一個角色。」她並爆料，當天拍攝結束回家路上，老魚還入戲地問「為什麼語安都不理我？讓我好難過，她怎麼還喜歡那個很像是送羊奶的施名帥？」施名帥也笑說：「而且老魚根本沒有台詞，還一直跑來問我怎麼發聲練習？我只能敷衍他。」不過袁艾菲說老公演完後導演很滿意，還一直說要簽下他。