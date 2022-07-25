因應全球化人才培育及企業跨國經營需求，陽明交通大學自2018年起即與台達電公司及駐歐盟兼駐比利時代表處教育組，共同規畫優秀學生赴荷蘭Hoofddorp的EMEA區總部接受專業實習，雙方25日續簽合作備忘錄，延續「台達EMEA區總部海外專業實習計畫」。

陽明交大指出，此計畫於2019、2020年共選送8名陽明交大學生赴荷蘭實習，學生返台畢業後，陸續為台達優先延攬留用，或任職聯發科、輝達（NVIDIA）等頂尖企業，也有赴美微軟（Microsoft）總部擔任工程師、至荷蘭恩荷芬理工大學攻讀工程學博士，在專業領域中持續發光發熱。

此次的合作備忘錄由陽明交大副校長蔚順華與台達EMEA區總經理Mr.Dalip Sharma共同簽訂，雙方針對跨文化與跨學科專業人才培養與發展對話，期待在人才培育的基礎下展開更多的合作。

蔚順華指出，在全球化及永續發展目標的趨勢下，我們不只關心全球產業轉型、升級，更希望透過永續發展的合作與討論，拓展師生視野，同時積極面對公共議題，盡力貢獻並承擔社會責任，台達與陽明交大理念一致，必能同行致遠、實現更多目標。

Dalip Sharma則表示，台達位於荷蘭EMEA區總部的團隊是由不同文化、背景、經驗和觀點的員工組成，通過參加此實習計畫，陽明交大的學生可以體驗海外工作，並有機會幫助台達為客戶提供綠色節能解決方案，例如電動車、能源基礎設施、資通訊基礎設施、工業和樓宇自動化等領域。

學習從他人的角度看待挑戰和機會是在全球業界工作的重要能力，台達提供良好環境來培養這樣的能力，很高興能夠透過海外專業實習計畫，為學生提供寶貴的商業見解和學習經驗。

校方同時表示，荷蘭產學合作之旅「2023年台達EMEA區總部海外專業實習計畫」即日起開始接受申請，詳情可至該校國際處公告瀏覽：https：／／oia.nycu.edu.tw／announcement／13196／。